У Польщі зібрали гроші на Bayraktar для України – майже 5 мільйонів доларів

У Польщі зібрали близько 5 мільйонів доларів на Bayraktar для України. Попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме надалі.

Решту зібраних коштів у рамках акції буде переведено на рахунок ЗСУ

Кошти збирали на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl в рамках акції "Купімо Україні Bayraktar". Кошти перевали понад 200 тисяч користувачів.

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Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський повідомив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів.

За його словами, є велика кількість охочих приєднатися до збору коштів на Bayraktar. Славомир Сєраковський повідомив, що в неділю через те, що багато осіб хотіли приєднатися до акції на фінішній прямій, сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.

Громадський діяч Сєраковський заявив, що надлишок зібраних коштів у рамках акції буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку.

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