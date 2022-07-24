У Польщі зібрали гроші на Bayraktar для України – майже 5 мільйонів доларів
Джерело:"Укрінформ"
У Польщі зібрали близько 5 мільйонів доларів на Bayraktar для України. Попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме надалі.
Решту зібраних коштів у рамках акції буде переведено на рахунок ЗСУ
Кошти збирали на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl в рамках акції "Купімо Україні Bayraktar". Кошти перевали понад 200 тисяч користувачів.
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Ініціатор акції зі збору коштів на Bayraktar громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський повідомив, що попри досягнення мети акції, збір коштів триватиме ще декілька днів.
За його словами, є велика кількість охочих приєднатися до збору коштів на Bayraktar. Славомир Сєраковський повідомив, що в неділю через те, що багато осіб хотіли приєднатися до акції на фінішній прямій, сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.
Громадський діяч Сєраковський заявив, що надлишок зібраних коштів у рамках акції буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку.
Хто ще зібрав кошти на "Байрактар" для України
- Волонтер Сергій Притула 22 червня оголосив, що відкриває збір коштів на три Bayraktar на потреби Збройних Сил України. Ввечері 24 червня збір коштів на три безпілотники Bayraktar закінчили.
- За 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати 4 безпілотники Bayraktar. Однак у компанії Baykar повідомили, що вирішили безкоштовно передати Україні безпілотники типу Bayraktar.
- Услід за Притулою на Bayraktar вирішили збирати кошти в Польщі. Також збір коштів на Bayraktar для України розпочали у Норвегії.
- У Литві телеведучий Андрюс Тапінас 25 травня оголосив про збір коштів на Bayraktar. Гроші зібрали за три дні й на початку червня підписали угоду з Туреччиною щодо купівлі безпілотника. Вже на початку липня Україна отримала ці безпілотники.
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