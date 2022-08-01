Як Україна отримала велику допомогу від маленького балканського друга

Маленька Македонія, яку тепер треба називати Північною Македонією, яка не є членом ЄС, передає Україні танки Т-72.

Македонське дежавю

Тільки нещодавно ця країна стала членом НАТО, а до того роками не могла стати, бо їм, як і нам, не дали Плану дій щодо членства на тому легендарному самміті НАТО в Бухаресті у 2008-му. Тоді грекам не підійшла їхня назва, і ще роками тягнувся процес вступу.

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Так само важко ця країна рухається в ЄС. Поступово сусідів по колишній Югославії приймають, частина географічних сусідів вже там. Але там вже ср*чі з сусідами-болгарами щодо мовного питання.

Український Ердоган

А свого часу історія цієї молодої держави ледь не обірвалась на самому злеті. Всі пам'ятаєте численні югославські війни . І от в кінці 90-х свої права там починають активно качати албанці та сусідні косовські албанці. До країни перебираються косовські біженці. Незрозумілі "зелені чоловічки" кошмарять прикордонні села. Поступово все переходить у збройне протистояння (2001).

Місцева влада шукає допомоги, але НАТО шукає на карті Македонію + хтиві сусіди кожен зі своїм баченням майбутнього Македонії. І тут на допомогу приходить не Іво Бобул, а Леонід Кучма, який перекидає / продає / віддає македонцям декілька бойових гелікоптерів та літаків + модернізовану бронетехніку. Цього вистачило, щоб придушити албанський заколот, і країна не перетворилась у чергове балканське побоїще.

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Росіяни тоді дивно мовчали, бо, мабуть, сподівалися на дестабілізацію регіону. НАТО жувало шмарклі та грало у свою гру. Греки потирали руки, албанці з прищуром дивились на карту, косовари намагались розширити межі тоді ще не визнаної держави. Кучма тоді – це як Ердоган зараз, який продає Україні "Байрактари" поки інші довго думають.

Знайомі македонці ще й досі при зустрічі нагадують мені цю історію. Отак далекі українці увійшли в історію далекої Македонії. Пройшли роки, і вони дають нам танки. Дякую!

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