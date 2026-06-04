Палата представників США просунула законопроєкт про військову допомогу Україні

У США просунули законопроєкт щодо надання Україні військової допомоги. Також було обговорено запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це повідомив член Палати представників від Республіканської партії Дон Бейкон.

Дивіться також США готують для України 400 мільйонів військової допомоги, які утримував Пентагон, – Рубіо

Що відомо про рішення та законопроєкт?

Палата представників США 4 червня 218 голосами проти 204 підтримала подальший розгляд петиції щодо надання військової допомоги Україні та запровадження санкцій проти Росії.

За словами Бейкона, остаточне голосування щодо законопроєкту відбудеться у п'ятницю 5 червня. У соцмережі він також написав, що наразі йдеться про підтримку демократії та протидію агресору, який розпочав війну.

Це наш "момент Черчилля", і ми повинні пройти це випробування. Попереду ще два голосування, перш ніж законопроєкт буде повністю схвалений Палатою представників. Моральна ясність і свобода мають перемогти,

– наголосив конгресмен.

Що ще відомо про військову допомогу для України?

Україна отримала від Берліна передову німецьку зенітно-ракетну систему IRIS-T, призначену для знищення широкого спектра повітряних цілей. Володимир Зеленський наголосив, що посилення систем протиповітряної оборони дозволить краще захистити українців і позбавити Росію однієї з її ключових переваг. Він подякував партнерам за підтримку.

Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, у рамках якої остання передасть Києву щонайменше 16 винищувачів типу JAS 39 Gripen. На першому етапі угода передбачає закупівлю 20 нових літаків.

Держдеп США 21 травня схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки зенітної ракетної системи Hawk. Загальна вартість – приблизно 108,1 мільйона доларів.

MIM-23 HAWK (Homing All the Way Killer – "ракета, що наводиться націль протягом усього польоту") – американська зенітна ракетна система середньої дальності виробництва Raytheon, яка стала на бойове чергування ще у 1959 році і відтоді пройшла щонайменше чотири хвилі модернізацій. Попри вік, HAWK залишається ефективною проти дозвукових крилатих ракет, гелікоптерів і дронів типу "Шахед".