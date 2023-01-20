Згадали про Ізраїль і Корею: в Пентагоні розповіли, звідки йде зброя для України

20 січня 2023, 07:47
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У Міноборони США розповіли, з яких саме складів Україні відправляють допомогу. Мовиться про боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання.

Речниця Міноборони США Сабріна Сінгх сказала про це на брифінгу в Пентагоні, інформує 24 Канал. Вона також пояснила, чи це впливає на готовність військових США захищати інтереси країни. 

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Звідки постачають зброю Україні 

Ми достатньо регулярно постачаємо в Україну різні боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання. І частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн – 24 Канал),
– заявила  Сабріна Сінгх.

Вона пояснила, що така схема постачання озброєння та іншої техніки Україні:

  • не впливає на готовність американських сил захищати інтереси США всередині країни та за кордоном;
  • допомагає швидко забезпечити ЗСУ всім необхідним. 

Зверніть увагу! 19 січня 9 країн пообіцяли надавати "безпрецедентну допомогу" Україні, яка включає танки, гаубиці та боєприпаси. Окрім того, 20 січня відбудеться восьма зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України вже прибув на авіабазу та анонсував "чудові новини" для українських солдатів.

Масштабний пакет допомоги від США

  • У ніч проти 20 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового пакету допомоги на 2,5 мільярда доларів. За даними Пентагону, це вже 30-й пакет допомоги від США. 
  • Серед іншого в пакет увійдуть 59 бойових машин піхоти Bradley, 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker, додаткові боєприпаси для NASAMS, а також 8 систем ППО Avenger та багато іншої техніки та зброї.
  • У Міноборони США також зауважили, що загалом США виділили понад 27,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. З цієї суми 26,7 мільярда надійшли з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року.
Автор: Діана Квасневська