Зеленський назвав умову, коли військової допомоги буде достатньо: хто лідер-союзник України

Союзники України продовжують підтримувати нашу державу у протистоянні російській агресії. Лідером у допомозі залишаються Сполучені Штати.

На цьому наголосив Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильському мовнику Globo, передає 24 Канал. Глава держави підкреслив, що він звертався до Байдена та Конгресу щоразу, коли Сполучені Штати давали нам мало допомоги.

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Коли буде достатньо допомоги

Якщо сьогодні, і весь цей час війни, США є лідерами допомоги, то це не означає, що це їхня війна. Ні. Це означає, що вони лідери допомоги. І це дуже важливо. І дуже важливо бути чесним,

– наголосив президент.

Він також відповів на питання, чи вистачає допомоги. За його словами, якби війна Росії проти України завершилася, то її було б достатньо. А так, поки збройне протистояння триває, "нічого не може бути достатньо".

За словами глави держави, допомога може бути різною. Мовиться не лише про озброєння, а й про інформаційну війну, гуманітарну підтримку.

Допомоги буде достатньо, коли ми закінчимо війну. Але потім почнеться інша війна, і це факт. І так важливо, щоб ми перемогли. Щоб була емоція перемоги. Вона важлива для світу. Що світ не просто так допомагав. Щоб вижило населення України, щоб Україна захистила ці цінності,

– додав він.

Володимир Зеленський додав, що згодом нам потрібна буде іншого ґатунку допомога. Мовитиметься вже не про зброю, а також фінанси. Необхідними також будуть робочі місця, психологічна підтримка, а також політична допомога.

Нашій державі необхідно буде відновити руїни, які Росія принесла на нашу землю. А для цього Україні знадобляться і ресурси, і час, і люди.

Звернімо увагу, що Володимир Зеленський невдовзі може відвідати Нью-Йорк. Це може статися у вересні 2023 року. У цей час запланований тиждень високого рівня Генасамблеї ООН.

Власне, прибути до Нью-Йорка президент України може не просто так. За даними журналістів, там глава держави прагне представити "формулу миру". Зауважимо, що в Офісі Президента це поки не коментували.