Чи зможе Європа замінити військову допомогу США для України: у Politico провели аналіз

Останні провокативні заяви Дональда Трампа змушують задуматися про втрату допомоги від США, що стане ударом для України. Проте за підтримки європейських союзників вона може продовжувати боротьбу ще протягом багатьох місяців.

Про це пише Politico, передає 24 Канал. Уряди окремих країн учора, у роковини повномасштабного вторгнення Росії, уже продемонстрували дипломатичну та військову підтримку України.

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Скільки партнери вже витратили на допомогу

Понад рік тому Конгрес відмовився схвалити надання додаткової допомоги Україні, тож військові зазнали нестачі артилерійських боєприпасів і ППО. Зокрема, Володимир Зеленський назвав "штучний дефіцит снарядів" причиною втрати стратегічного міста Авдіївка.

Найпотужніший важіль впливу Трампа на Україну – це погроза непостачання зброї. На мою думку, у нас є пів року, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту,

– сказав для Politico ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба.

До слова, Україна планує витратити 50 мільярдів євро, що становить близько 26 % її ВВП, на оборону й безпеку в наступному році, пише Politico.

За даними Кільського інституту світової економіки, з 2022 року до кінця 2024 року США витратили на військову підтримку України 64 мільярди євро, тоді як Європа, разом із Великою Британією та Норвегією, – майже 62 мільярди євро.

Більшість цих коштів пішла на постачання Україні зброї та боєприпасів із західних резервів і нового виробництва, хоча зростає й зацікавленість країн у підписанні прямих контрактів з українськими оборонними компаніями.