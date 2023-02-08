Допомоги ЗСУ замало не буває: сенат Франції майже одноголосно проголосував за її збільшення

Союзники України продовжують надавати нам необхідну військову допомогу. Так, сенат Франції ухвалив рішення про її збільшення. Воно було практично одноголосним.

Відомо, що 7 лютого верхня палата французького парламенту проголосувала за резолюцію, передає 24 Канал. Вона закликає місцевий уряд наростити підтримку України. Крім того, посилити санкції як проти Росії, так і її країн-посіпак.

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Закликають прислухатися до України

Документ містить низку пунктів. З основних – заклик до уряду Франції та європейських партнерів. Він наголошує на необхідності "продовжити і, зокрема, посилити постачання зброї в Україну". Причому не просто зброї, а ту, якої потребує та вимагає влада нашої держави.

За відповідний документ свій голос віддали 324 сенатори. Відомо, що 4 вирішили утриматися. А от проти проголосували 16, але всі вони – представники комуністів. Їх під час дебатів розкритикували автори резолюції – центристи – через застереження буцімто "войовничої ескалації".

Також резолюція наголошує на тому, що потрібно наростити обсяг грошей на потреби ЗСУ. Нагадаємо, що вони виділяються на допомогу у рамках Європейського фонду миру.

Але і це ще не все. Сенатори закликають посилити санкції проти самої Росії. Також не оминули увагою ПВК "Вагнера" і кадирівців. Обмеження мають стосуватися також Білорусі й Ірану. Ці дві держави всіляко допомагають Москві воювати проти України.

Гуманітарна допомога також має зрости. Крім того, резолюція закликає сприяти відновленню України. Не в останню чергу акцент роблять на тому, що всі країни-члени ЄС мають зберігати єдність. Зокрема у питаннях, пов'язаних на реагування жорстокої війни Росії проти нашої держави.

Допомога від Франції зростає

Міністр зовнішньої торгівлі Франції Олів'є Бехт парламентарям нагадав про те, що держава продовжує підтримувати Україну. За його словами, наше військо мають забезпечити ще 12 САУ Caesar. Зауважимо, що на балансі нашого війська наразі 18 таких машин. Крім того, на нас очікують ракети для зенітних батарей типу Crotale.

Це ще не все. Франція планує тренувати 2000 захисників України до кінця літа цього року. Також відомо, що 150 солдатів з Франції поїдуть до Польщі наприкінці лютого. Вони сприятимуть підготовці до 600 військових нашої держави на місяць. Нагадаємо, що про відповідну ініціативу розповів заступник міністра національної оборони Войцєх Скуркевич.