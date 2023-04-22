Здатна закрити величезні потреби, – Катков сказав, що корисне може передати Південна Корея ЗСУ

У Південній Кореї натякнули, що можуть передати Україні військову допомогу за певних умов. Насправді Сеул міг би допомогти Києву практично в усіх напрямках.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор видання Defense Express Олег Катков. За його словами, Південна Корея – справжня "кузня" що оборонно-промислового комплексу. Сеул не перебував в ілюзії колективної безпеки та упродовж багатьох вливав мільярди доларів у власне озброєння.

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Зараз Південна Корея активно захоплює європейський ринок. Велику роль у цьому відіграла Польща.

Вони не зменшували виробництво озброєння, а лише "розкочегарюють" все. Корея увірвалася в європейський ринок, зокрема, завдяки Польщі. Там замовили легкі винищувачі FA-50. Це навчально-тренувальний літак, наступна версія якого буде повноцінним легким винищувачем. Його вироблятимуть поляки самостійно – вони купили ліцензійний дозвіл на збірку,

– розповів Катков.

Аналогічна ситуація з танками К2, які є, цілком ймовірно, одними з найкращих танків в принципі. А гаубиця К9 – справжній бестселер.

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Як Корея може допомогти Україні

Як наголосив Катков, окрім вищеназваної техніки, в Кореї є величезна кількість озброєння, яка знадобилася б ЗСУ. Там є і аналоги HIMARS з балістичними ракетами на 300 кілометрів, і зенітні ракетні комплекси. Не варто забувати та про величезне виробництво та запаси боєприпасів в Південній Кореї.

Єдиний аспект – Корея йшла до цього доволі довго і витрачала мільярди доларів. Вони також входять в десятку найкращих економік світу. Свого часу, наприкінці 1990-х – початку 2000-х, Південна Корея навіть закуповувала та спільно розробляла деякі речі з Росією. У них, фактично, є версія С-350 "Вітязь", а також танки Т-80,

– зазначив Катков.

Він припустив, що Південна Корея почала говорити про можливу допомогу Україні через КНДР. Там несподівано буквально за рік відбулися випробування рідкопаливної та твердопаливної балістичних ракет, які аж надто схожі на російські аналоги Р36-М та "Тополь".

Для КНДР, яка вкладає величезні ресурси в ракетні технології, якось все вийшло аж занадто швидко та аж за двома напрямками. Твердопаливна та рідкопаливна за один рік. І те, і інше полетіло. Якось дуже дивно. Раніше це було переробки ракет типу "Скад". А тут таке,

– зауважив Катков.

Тому цілком ймовірно, що Південна Корея так відреагувала на те, що Росія підтримує КНДР.

Що відомо про можливу підтримку від Південної Кореї: коротко