Головна умова контрнаступу: якої зброї та техніки потребують ЗСУ

Західні партнери постачають Україні зброю, але дещо нерішуче. Зброя та техніка є вирішальною перевагою на полі бою, тому варто сподіватися на збільшення військової допомоги у 2023 році від країн-партнерок.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Він наголосив, що успішний контрнаступ можливий за умови отримання необхідного озброєння від Заходу.

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У своєму інтерв'ю для видання The Economist Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що для успішного контрнаступу Україна потребує 300 танків та деяке інше озброєння.

Заклик про надання зброї

Катков зауважив, потреба, про яку говорив на інтерв'ю Залужний, була зазначена ще у програмній публікації на початку вересня 2022 року. Тоді цифри були викладені у перерахунку на бригадні комплекти.

Річ в тім, що ці 300 танків, 700 БМП, декілька сотень одиниць артилерії — це фактично є комплектом на 10 бригад,

— додав журналіст.

Він акцентував, що якраз після вересня України розпочала успішні наступальні операції з визволення окупованих територій. Тому треба розуміти, що така техніка вкрай необхідна. Потрібно тримати і певний резерв для проведення масштабних операцій на оперативно-тактичному рівні.

Якої зброї потребує Україна: дивитись відео

Головна перевага – зброя

За словами Каткова, існує багато історичних прикладів, коли країни, що мали оснащення, повну комплектність своїх підрозділів перемагали армію, яка переважала за кількістю особового складу.

Але для таких операцій, потрібно мати вирішальну перевагу у зброї,

– наголосив Катков.

Він сподівається почути у 2023 році уже про передачу Україні не одиничних зразків озброєння і військової техніки, а про передачу комплектів на батальйон, на бригаду.

"Щоб ми чули не про передачу 10 одиниць якогось озброєння чи 30 мінометів, а чули, що певна бригада повністю перейшла на західні зразки озброєння, досягла повної боєздатності та пройшла навчання на полігоні у країні-союзниці", — підкреслив Катков.

Він переконаний, що усі країни-союзниці чудово розуміють, що інвестиція у обороноздатність України у війні є найкращим варіантом. Адже ліквідується головна загроза на європейському театрі військових дій.

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