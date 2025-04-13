Нідерланди оголосили про виділення Україні 3,5 мільярда доларів на наступний рік

Європейський Союз повинен продовжувати допомагати Україні навіть після припинення активних бойових дій, вважає нідерландський прем'єр. Нідерланди оголосили про виділення 3,5 мільярдів доларів для України на наступний рік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рубена Брекельманса для "Радіо Свобода".

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Як Нідерланди підтримують Україну

За словами Брекельманса, нинішня ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою, а інтенсивність бойових дій – рекордною. У зв’язку з цим країни ЄС прагнуть максимально активізувати підтримку Києва вже зараз.

І навіть після припинення боїв Україна потребуватиме нашої підтримки, щоб посилити свої можливості для стримування Росії. Тобто, незалежно від того, що буде за столом переговорів, ми повинні продовжувати підтримку України,

– підкреслив він.

Міністр також нагадав, що уряд Нідерландів передбачив у бюджеті на наступний рік 3,5 мільярда доларів на допомогу Україні, зважаючи на непередбачуваність політики чинного президента США Дональда Трампа у питанні подальшої підтримки України. З цієї суми дві третини планується використати ще у 2025-му.