Німеччина передала Україні великий пакет військової допомоги: що туди ввійшло

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, бронетранспортери та інше озброєння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт уряду Німеччини.

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Що передала Німеччина Україні у новому пакеті допомоги

На сайті зазначено, що загалом Німеччина вже надала або планує надати військову допомогу Україні на суму близько 28 мільярдів євро.

До нового пакета допомоги увійшли:

66 бойових броньованих машин MRAP;

боєприпаси для танків Leopard 2;

4 машини з кінетичним захистом Diehl Defense;

38 000 зенітних боєприпасів Gepard;

ракети для ЗРК IRIS-T SLM;

3 колісних гаубиці Zuzana 2;

27 000 артилерійських снарядів 155 міліметрів;

1 000 артснарядів 122 міліметри;

70 розвідувальних дронів VECTOR із ремкомплектами;

150 ударних БпЛА HF-1;

10 наземних безпілотників;

6 гусеничних броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 із запчастинами;

4 машин розмінування WISENT 1 із запасними частинами;

41 наземна радіолокаційна станція спостереження;

917 протитанкових гармат RGW 90;

штурмові гвинтівки G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

2 трали для розмінування.

Також до пакета увійшли стрілкова зброя, засоби спостереження, медичні джгути, спальні мішки, лазерні далекоміри, інфрачервоні біноклі, транспортні засоби для прикордонників, водолазні скутери та інше озброєння.

До слова, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Володимир Зеленський може покладатися на нього у питанні постачання ракет Taurus для України. Також це стосується й іншої підтримки нашої держави з боку німецького уряду.