Німеччина оголосить про "суттєве" постачання військової техніки Україні, – ЗМІ

Німеччина може оголосити про постачання військової техніки Україні. Ймовірно, це відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі.

Окрім того, німецька компанія Rheinmetall планує відкрити завод із виробництва бронетехніки. Він може запрацювати через кілька тижнів.

Дивіться також Тепер без ПДЧ: у НАТО досягли консенсусу щодо вступу України

Новий пакет допомоги

Високопоставлений урядовець у Берліні заявив, що Німеччина може оголосити про "суттєве" постачання військової техніки для України. Про новий пакет військової допомоги можуть заявити цього тижня під час саміту НАТО.

Крім того, Німеччина також працює над двосторонніми гарантіями безпеки для України. Разом з тим, урядовець вважає, що наразі не на часі запрошувати нашу країну приєднатися до Альянсу.

Німеччина готується блокувати заявку

За інформацією джерел у НАТО, Німеччина дійсно планує блокувати заявку щодо приєднання України до НАТО. Як пояснюють у західних ЗМІ, Берлін має побоювання, що цей крок може спровокувати війну між Альянсом та Росією.

Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство,

– зазначило джерело видання.

Ба більше, Німеччина на саміті планує закликати інші країни зосередитися на гарантіях безпеки, а не закликах щодо приєднання України до Альянсу.

Заблокувати заявку можуть і США

Видання Financial Times заявляє, що блокувати заявку України щодо вступу до Альянсу може й США. Зокрема Джо Байден, за інформацією західного ЗМІ, "розвіяв надії Києва на прорив у питанні членства". Він це пояснив тим, що Україна нібито не готова до цього.

Крім того, розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо окремих довгострокових гарантій безпеки для Києва. Велика Британія, Франція, Німеччина, США та інші союзники мають намір оголосити про широку угоду на саміті. Пропозиція передбачає створення багатосторонньої структури, в рамках якої країни могли б брати на себе двосторонні зобов'язання щодо надання військової та фінансової підтримки. Однак це може бути відкладено до закінчення саміту.