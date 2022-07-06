Україна закликала Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і РСЗВ

Україна надіється на військову підтримку Німеччини для протистояння російській агресії. У МЗС України закликали Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і реактивна систем залпового вогню (РСЗВ).

Кулеба поговорив з Бербок перед зустрічу міністрів G20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з німецькою колегою Анналеною Бербок. Глави МЗС України та Німеччини поспілкувалися напередодні зустрічі міністрів G20.

До речі Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, зараз це обговорюють у рамках G7, – Шольц

Кулеба повідомив, що разом з Бербок погодилися тиснути на Росію. За словами українського міністра, під час розмови він наголосив на збільшенні поставок озброєння в Україну.

Я мав дзвінок з Анналеною Бербок напередодні зустрічі міністрів G20. Ми обоє погодилися тиснути на Росію. Я наголосив на гострому збільшенні поставок в Україну німецьких самохідних гаубиць і РСЗВ,

– написав очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба додав, що разом з очільницею МЗС Німеччини скоординував подальші кроки щодо розблокування експорту продовольства з України.

Шольц обіцяє Україні найсучасніші гаубиці

Німецький канцлер Олаф Шольц на початку липня повідомив, що Берлін передасть Збройним Силам України найсучасніші гаубиці. Про це Шольц сказав, коментуючи затримки щодо постачання зброї в Україну.

Він пояснив, що американська зброя швидше приходить в Україну, оскільки українських бійців для використання німецького озброєння потрібно вчити в Німеччині.

Також Шольц сказав, що зброя, яку Німеччина надає Україні, – це найдосконаліша технологія. У червні Шольц також пояснював затримки поставок зброї в Україну тим, що українським бійцям потрібно пройти навчання.

До речі Зеленський анонсував прибуття в Україну потужної ППО

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Сторони обговорили нарощування оборонної підтримки для України.

У червні посол Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи ППО, які вважаються одними з найкращих у світі. Йдеться про 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T.

Раніше – Джонсон пообіцяв нову військову допомогу: дивіться відео