У Центрі дослідження армії сказали, яка зброя потрібна Україні для наступу

Попри непросту ситуацію на фронті, Україна має можливість перейти в наступ, але для цього необхідно мати достатньо озброєння. Важливо, щоб наша держава та партнери активно працювали над тим, щоб Сили оборони мали все необхідне.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що є компонент, з яким в України зараз ще "пробіл і недолік". Цю проблему, на жаль, не вдалось досі вирішити.

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Чого бракує Україні для наступу?

Михайло Самусь зауважив, що основна проблема українських військових зараз полягає у тому, що немає достатнього планування у повітрі.

Треба завойовувати панування в повітрі, адже тоді тільки можна буде говорити про будь-які наступальні дії. Однак без далекобійної ракетної зброї для наших винищувачів F-16 не обійтися, все тому, що нам треба "посадити" російські літаки, зокрема Су-34, які закидають нас КАБами,

– пояснив він.

F-16 з далекобійною зброєю повітря-повітря може це зробити. Крім того, Україні потрібні літаки дальнього радіолокаційного стеження, які зможуть вчасно визначати російську авіацію і подавати ці цілі для українських винищувачів.

Важливо! 23 липня 2025 року Пентагон і Держдеп США погодили передачу Україні двох пакетів оборонної допомоги на загальну суму 322 мільйони доларів. Один із них передбачає постачання систем ППО HAWK Phase III з технічною підтримкою, інший – бойових машин Bradley і їхнє обслуговування. Як зазначають у США, ця допомога зміцнить спроможність України захищатися від наявних і потенційних загроз.

Заступник директора Центру досліджень армії також зазначив, аби наступати необхідно масштабувати українські дронові можливості, проте мовиться це не лише про повітря, але й про наземні та морські комплекси.

Тобто трансформація з фокусом на роботизовані системи буде давати можливість йти в наступ, адже традиційними методами – бронетехнікою та піхотою, можуть дозволити собі просуватись лише росіяни, які не жаліють ні своїх людей, ні залізо,

– сказав Михайло Самусь.

Україна та Європа робитиме ставку саме на роботизовані системи, які будуть виборювати перевагу і на полі. Проте, за його словами, для цього необхідно докласти багато зусиль, зокрема це стосується Міністерства оборони України, у сфері масштабування зброї.