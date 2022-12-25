Більшість республіканців підтримують Україну, питання до ненависті трампістів, – Піонтковський
Українці можуть не переживати за підтримку від Конгресу Сполучених Штатів Америки. Однак є багато питань до трампістів, які розгорнули кампанію ненависті.
Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. За його словами, після проміжних виборів у США суттєво нічого не змінилося. Раніше в Палаті представників було ледь-ледь більше демократів, зараз – ледь-ледь більше республіканців.
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А питання підтримки України ніколи не вирішувалося у кілька голосів. Конгрес в переважній більшості позитивно ставиться до військової допомоги для Києва.
Республіканці підтримують Україну
Як наголосив Піонтковський, не потрібно переживати, що США послаблять підтримку України. Навіть ті ж республіканці переважно підтримують цю допомогу.
Ще раз підкреслюю – стійка більшість республіканців повністю підтримує Україну. Це було видно і під час виступу Володимира Зеленського в Конгресі. За цю підтримку від Конгресу не треба хвилюватися. Але з програмою ненависті, яку розгорнули трампісти, потрібно щось робити,
– зауважив Піонтковський.
Він підкреслив, що трампісти критикують Джо Байдена за підтримку України і звинувачують його, що він доведе світ до Третьої світової війни. Це змушує самого президента США моментами виправдовуватися і наголошувати, що він не хоче допустити таку ситуацію.
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Така риторика трампістів сповільнює потенційну допомогу для України. До прикладу, Київ досі не отримав ракети ATACMS для HIMARS дальністю у 300 кілометрів. А це допомогло б атакувати військові об'єкти на території Росії і суттєво послабити воєнні можливості окупантів.
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