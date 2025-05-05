Нові Patriot для України цього літа: Reuters дізналися плани постачання систем

Агентство Reuters оприлюднило нові деталі щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot для України, яке планується на літо цього року. Зараз західні союзники обговорюють умови відповідної угоди.

У якості потенційних постачальників розглядають США та Грецію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Скыльки систем Patriot може отримати Україна влітку

Країни прагнуть досягти домовленості до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва закупити 10 установок Patriot, що є життєво необхідними для захисту країни від російських ракет, зокрема балістичних.

За оцінками експертів Ukrainian Defence Express, станом на квітень Україна мала щонайменше сім функціональних комплексів Patriot.

The New York Times раніше інформували про плани США передати ще одну установку, яка раніше дислокувалась в Ізраїлі й наразі проходить технічне обслуговування. Також згадується логістика поставок через Німеччину чи Грецію.

За словами Зеленського, він мав особисту зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Ватикані, під час якої сторони обговорили питання посилення української ППО. Український президент назвав цю розмову "найкращою зустріччю" між ними.