Без належної підтримки від США: як Україна може ефективно протидіяти російським обстрілам

Наша держава на 60 – 70% залежна від постачань зі Сполучених Штатів для ППО як комплексів, так і боєприпасів до них. Україна вимушена шукати способи компенсувати нестачу американських боєприпасів. США постійно погрожуть зупинити підтримку України.

Авіаційний експерт Валерій Романенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що США вже доцільніше називати "колишніми партнерами", наразі Україну поки що рятують постачання з європейських країн.

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Які кроки має зробити Україна

Європа, як зауважив авіаексперт, сьогодні усвідомлює світову загрозу, яка надходить від Росії. Європейські лідери, з його слів, не запродані бізнесовими інтересами, вони є політичними діячами, а не ділками, як сучасне керівництво США.

Однак постачання озброєння для протиповітряної оборони з Європи не є нескінченним. Тому ситуація важка,

– наголосив Романенко.

Авіаексперт вважає, що єдина відповідь України в цій ситуації – це розвиток вітчизняних ударних засобів, які зможуть нищити російських виробників ракетної зброї та безпілотників. Бо у пасивному варіанті, з його слів, збивати все те, що запускають росіяни, в нашої держави просто не вистачить ресурсів.

Треба готувати нашу зброю якнайшвидше, розробити ракетні комплекси, запустити виробництво безпілотників з реактивними двигунами, які зможуть нести більшу кількість вибухівки й нищити російську військову промисловість,

– озвучив Романенко.

Звісно, що сьогодні Україна дуже очікує на додаткову допомогу від європейських союзників. Зараз американські антишахедні комплекси, як зазначив авіаційний експерт, успішно замінюються бельгійськими й британськими.

А щодо зенітних комплексів середньої дальності Україна має надійне постачання лише ракет до комплексу IRIS-T, можливо, і до деяких французьких систем. До Patriot ракети виробляють лише США й отримувати їх в достатній кількості від європейських країн, як підсумував Романенко, буде проблематично.

Нагадаємо, що військовий портал Defense Express спрогнозував, чого очікувати Україні, якщо США припинять надавати їй допомогу у вигляді засобів ППО. Головний редактор видання Олег Катков вважає, що Patriot є найефективнішою системою, спроможною збивати російські балістичні ракети. На його думку, італійсько-французький ЗРК SAMP/T подібного не продемонстрував.