Голова МЗС Польщі заявив, що Україна може самотужки воювати до кінця року
- Радослав Сікорський заявив, що Україна може продовжувати боротьбу проти Росії за підтримки Європи до кінця року, але буде змушена покладатися на себе.
- Сікорський наголосив, що найкращою запорукою безпеки є українська армія, яка чинить опір російській агресії, а не гарантії безпеки від США.
Радослав Сікорський заявив, що Україна зможе продовжувати боротьбу проти Росії за підтримки Європи до кінця року. Він також вважає, що Україна буде змушена радше покладатися на себе, а не гарантії.
Цю оцінку Радослав Сікорський озвучив в інтерв’ю CNN. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Скільки протримається Україна без підтримки США
Україна здатна боротися сама з нашою європейською підтримкою решту того року і, гадаю, Путін мусить взяти це до уваги,
– заявив Сікорський в інтерв'ю оглядачеві CNN Фариду Закарії.
На питання, чи очікує він надання США гарантій безпеки Україні після переговорів із держсекретарем Марко Рубіо, Сікорський наголосив, що найкращою запорукою безпеки є "її майже мільйонна армія, що чинить опір російській агресії".
Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що стамбульські угоди 2022 року можуть стати основою мирної угоди між Україною та Росією. Ті у свою чергу не передбачали фактично жодних гарантій безпеки.