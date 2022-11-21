У США розкрили суму допомоги, яку надали Україні

Сполучені Штати Америки продовжують допомагати Україні. Так, нашій державі передають потужне озброєння, а також виділяють кошти.

Підтримка Америки продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив голова Міноборони США Ллойд Остін на пресконференції.

Зверніть увагу Якщо США наважаться на серйозні постачання зброї, війна закінчиться цього року, – Піонтковський

У США назвали суму допомоги, переданої Україні

Ми надали понад 20 мільярдів доларів допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно,

– зазначив Остін.

Очільник Міноборони наголосив, що підтримка України – це міжнародне завдання. Так, нашій державі активно допомагають НАТО та інші держави, зокрема через контактну групу західних країн.

Остін підкреслив, що українські військові показують успіхи на полі бою. Тому на сьогодні завдання партнерів – допомагати Україні, а завдання нашої держави – відвойовувати окуповані території.

США обіцяють збільшити фінансування для України

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "допомоги буде більше". За його словами, зараз ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Зауважимо, це фінансування потрібно для допомоги, яку США надаватимуть Україні.

Допомога Україні: останні новини

17 листопада уряд Швеції схвалив рекордну допомогу для нашої держави. Також ЗСУ отримають від Швеції системи ППО та боєприпаси до них, броньовану техніку, прицільні пристрої, намети для військових, маскувальні сітки тощо.

Системи ППО Hawk візьмуть на бойове чергування вже найближчим часом. Цю допомогу Збройним Силам України передала Іспанія.

До речі, Словаччина передала Україні самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer. Великим плюсом цієї САУ є те, що вона здатна комбінувати боєприпаси.

Варте уваги – США розкрили новий пакет допомоги для ЗСУ: дивіться відео