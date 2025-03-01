Ми більше не писатимемо порожніх чеків на далеку війну, – прессекретарка Білого дому

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент України Володимир Зеленський начебто не бажає приймати прагматичну реальність війни та очікує допомоги від США без належної вдячності. Вона підкреслила, що нова адміністрація більше не має наміру "виписувати порожні чеки" на військову підтримку.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Керолайн Левітт в коментарі Fox News.

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Чи продовжать США надавати допомогу Україні

За словами Левітт, Зеленський не визнає "прагматичну реальність війни" з якою стикнулася Україна.

Його співвітчизники гинуть, і президент Зеленський не зміг визнати, що він заходить в Овальний кабінет з "новим шерифом у місті", і цим шерифом є Дональд Трамп, головний миротворець,

– зазначила Левітт.

Вона наголосила, що Трамп хоче, аби ця війна закінчилася, і він розуміє, що "американський народ, втомився оплачувати рахунки за цю війну на сотні мільярдів доларів".

Крім того, вона кілька разів звернула увагу на те, що політика нової адміністрації не така, яка була за часів експрезидента США Джо Байдена.

"Джо Байдена більше немає в цьому Овальному кабінеті. Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко, без реального тривалого миру. І це те, чого хоче президент", – наголосила прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, що за інформацією NYT, США можуть зупинити всю військову допомогу для України. Зокрема військове фінансування, доступ до розвідданих та навчання військових.