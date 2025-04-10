Без підтримки США: полковник запасу ЗСУ назвав перспективи України у війні

Західні аналітики стверджують, що Україна разом з підтримкою Європи зможе вистояти навіть без підтримки США. До того ж про це говорять люди, які знають військові спроможності європейських країн.

У 2022 році Європа ще не була готова допомагати Україні в обсягах, щоб зупинити війну. Такою думкою з 24 Каналом поділився полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що тоді нас виручили американські бази.

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Що зміниться без допомоги США

У Європі були спеціально створені бази з американською зброєю, які суттєво нам допомогли на початку. Без всіх цих засобів Україна точно не змогла б встояти. Але за 3 роки війна нарешті "розбудила" європейців.

Європа вже стала на ноги, виробництва збільшилися, а головне – прийшло усвідомлення процесів. До цього підштовхнув Дональд Трамп своїми заявами,

– підкреслив Роман Світан.

Тепер Європа може нам допомогти настільки, щоб ми могли впоратися і без американської підтримки. Є всі шанси втримати фронт і навіть повернути деякі позиції. Крім цього, не варто забувати, що Україні допомагають не тільки європейські країни.

Канада, Австралія, Південна Корея, Японія – є достатньо країн, які нам сприяють і робитимуть це далі. Тому немає жодних проблем в тому, що американська допомога закінчується у квітні 2025 року,

– зауважив Роман Світан.

Але також не варто думати, що жодної підтримки від США вже не буде. Трамп може швидко змінювати свої рішення, тому цілком ймовірно, що він відновить допомогу Україні.

До слова, американці вже забирають своїх військових і техніку з деяких європейських баз. Їх перекидають на інші ділянки. Триває підготовка до повного європейського контролю над забезпеченням української армії.