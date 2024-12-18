Кошти, які Байден не витратив на допомогу Україні, можуть перейти Трампу, – ЗМІ

У Пентагоні припускають, що адміністрація президента США Джо Байдена не встигне витрати усі залишкові гроші, які Конгрес виділив на військову допомогу Україні. У такому разі вони можуть перейти новообраному президенту США Дональду Трампу.

У рамках програми залишилось близько 5,6 мільярда доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чи надасть адміністрація Байдена 5,6 мільярда доларів для України

Високопосадовиця американського Міноборони каже, що адміністрація Байдена планує оголосити про додаткову військову допомогу Україні до кінця року. Проте вона додає, що прискорити відправку допомоги, яка залишилася, на поле бою до початку роботи адміністрації Трампа буде досить складно.

Посадовиця зауважила, що адміністрація Байдена використає частину коштів, що залишилися. Це дозволить передати запаси Пентагону Україні замість того, щоб чекати місяці чи навіть роки, які можуть знадобитися оборонним підрядникам для виготовлення озброєнь за новими контрактами.

Ми продовжимо ухвалювати пакети допомоги до кінця каденції цієї адміністрації. Але 5,6 мільярда – це значний обсяг повноважень, тому я, безумовно, передбачаю, що можуть залишитися повноваження, які перейдуть до наступної адміністрації та будуть доступні до використання,

– каже високопосадовиця.

Вона додала, що, ймовірно, адміністрація Байдена також використає всі 1,2 мільярда доларів, які залишилися в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки, яка дозволяє Києву закуповувати товари в оборонній промисловості.

Видання зазначає, що наразі залишається відкритим питання, чи використає адміністрація Трампа ці гроші на допомогу Україні.

Раніше у Трампа висловилися про підтримку України. Там заявили, що необмежена допомога не сприятиме завершенню війни.

Водночас у Білому домі заявили, що прагнуть використати всі залишкові кошти, які передбачені для підтримки України, до президентства Трампа, тобто до 20 січня. Там також додали, що намагаються прискорити надання допомоги та використовують для цього всі доступні ресурси та повноваження.