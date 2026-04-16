"Критично важливо": Зеленський відповів на заяву Венса про скорочення допомоги Україні
- Володимир Зеленський наголосив на критичній важливості підтримки США для безпеки України та Європи.
- Джей Ді Венс заявив про припинення прямих закупівель озброєння для України, закликаючи європейських партнерів фінансувати поставки самостійно.
Володимир Зеленський прокоментував слова віцепрезидента США про скорочення підтримки України. Він наголосив, що допомога США залишається критично важливою як для Києва, так і для безпеки Європи.
Зеленський наголосив, що важливими залишається збереження зв'язків. Про це глава держави розповів під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів.
Що сказав Зеленський про припинення допомоги від США?
Володимир Зеленський відреагував на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який назвав скорочення фінансування війни в Україні одним зі своїх досягнень.
Український лідер висловив сподівання, що США не припинять підтримку України, наголосивши на її важливості для безпеки країни та збереження зв'язків із Європою.
Раніше Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон більше не здійснює прямі закупівлі та постачання озброєння для України, пропонуючи європейським партнерам самостійно фінансувати такі поставки.
Важливо! Політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зазначив, що Україна здатна продовжувати опір навіть без американського озброєння. За його словами, ключову підтримку в такому разі може забезпечити Європа. Він також припустив, що війна, ймовірно, не завершиться у 2026 році, тому українцям, на його думку, варто залишатися стійкими та продовжувати боротьбу з агресором.
Що відомо про військову допомогу від інших країн?
Україна отримала зенітні ракети для систем Patriot від Польщі та Нідерландів, раніше це не розголошувалося. Німеччина планує надати кілька сотень керованих ракет Patriot Gen P та додаткові пускові установки ППО IRIS-T, а також 300 мільйонів євро для закупівлі безпілотників.
У Берліні 15 квітня відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", де обговорюють збільшення підтримки України. У НАТО пообіцяли військову допомогу на 60 мільярдів доларів, у пріоритеті – ППО, дрони та далекобійні боєприпаси.
Іспанія та Бельгія у 2026 році планують спрямувати по 1 мільярдів євро на підтримку оборонних потреб України, зокрема для посилення систем ППО та розвитку безпілотних технологій. Крім того, Бельгія цього року передасть Україні додаткові винищувачі F-16 і комплектуючі, а українська сторона готова до співпраці з іспанськими компаніями в межах програми SAFE.