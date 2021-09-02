Військова допомога США "стане причиною ескалації" на Донбасі: гучна заява Кремля

У Кремлі різко відреагували на плани США надати військову допомогу Україні. Москва заявила, що це може спровокувати ескалацію на Донбасі.

У Кремлі звернули увагу на плани США. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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За словами кремлівського політика, мовляв, це потенційно може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони. Зокрема, начебто щодо спроб силового врегулювання конфлікту.

Пєсков назвав такий крок "дуже небезпечним".

Військова допомога Україні від США: що відомо

Після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні США заявили про безпекову допомогу нашій країні.

Її розмір становить 60 мільйонів доларів. Допомога також включає надання бронебійних систем Javelin, а також іншого оборонного летального й нелетального обладнання.

Заяви Кремля після зустрічі Зеленського й Байдена

Пєсков вже зробив кілька заяв щодо підсумків зустрічі президентів. Наприклад, у Кремлі "категорично не погоджуються" з позицією Вашингтона та Києва щодо "Північного потоку-2". Запевняють, нібито газопровід не становить загрози.

Також у Москві наголосили, що їм "зовсім не подобається" бажання Києва вступити до НАТО.