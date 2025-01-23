У МЗС відповіли, чи продовжує надходити військова допомога з США після указу Трампа

Дональд Трамп після інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 3 місяці. Попри це, військова допомога Україні від Америки продовжує надходити у визначені терміни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

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Яка ситуація з військовою допомогою від США для України

Георгій Тихий зазначив, що військова допомога для нашої держави з боку США наразі триває.

Щодо конкретних сум, які залишались у президентській програмі, то дивімося за розвитком подій, як будуть відбуватися контакти між українською та американською стороною. Я думаю, що можна розв'язати будь-які питання,

– підкреслив речник.

Водночас він зауважив, що підтримка України з боку США стратегічно важлива не тільки для Києва, але й для Вашингтона.

"Загалом, ви розумієте, підтримка військова з боку США Україні – це стратегічна річ, стратегічно важлива для самих США. Ми це доносимо до американської сторони, що ця підтримка є ключової для досягнення справедливого миру", – сказав Тихий.

До слова, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також наголошував, що підписаний президентом США указ про призупинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. За словами лейтенанта, у документі зазначено про інші речі.