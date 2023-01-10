США прагнуть змінити динаміку війни в Україні за допомогою постачання зброї, – Держдеп

США хочуть змінити поточну динаміку війни в Україні на ефективнішу. Для цього вони передаватимуть воїнам ЗСУ більше зброї та систем ППО.

Про це повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу. Він додав, що, попри стійкість і професіоналізм українських захисників, на території України все ще перебувають тисячі російських окупантів і це треба змінювати.

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Зброя допоможе Україні швидше вигнати загарбників з рідних земель

Представник Держдепу США зазначив, що у війні наразі простежується кілька динамік. Перша – те, що українці послідовно демонстрували свою стійкість та ефективність на полі бою.

Друга динаміка – трохи ширша. Вона полягає в тому, що на суверенній українській території все ще залишаються тисячі російських сил. Крім того, окупанти регулярно обстрілюють українські міста та цивільну інфраструктуру.

Саме це потрібно змінити. Для того, щоб Україна вигнала загарбників зі своїх земель якнайшвидше, США передаватимуть ЗСУ більше необхідної зброї. Зокрема БМП та системи ППО.

Тому наша мета – продовжувати, і ми будемо продовжувати підтримувати наших українських партнерів стільки, скільки буде потрібно,

– заявив Нед Прайс.

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