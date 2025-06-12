В ISW пояснили, чим загрожує Україні скорочення військової допомоги від США

Зменшення військової допомоги від США не призведе до сталого миру в Україні. Це також не змусить президента Росії Владіміра Путіна переглянути свою "теорію перемоги".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

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Як скорочення військової допомоги від США вплине на Україну

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив 10 червня, що Сполучені Штати мають намір скоротити свій бюджет на закупівлю озброєння для України у 2026 році. Водночас глава Пентагону не уточнив масштаби запланованих скорочень.

Гегсет заявив, що "мирне врегулювання війни шляхом переговорів" відповідає найкращим інтересам України, Росії та Сполучених Штатів. Але слова "перемога", а також "шлях до перемоги й миру" не були чітко визначені в його промові.

За даними аналітиків, "теорія перемоги" Путіна якраз стверджує, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну.

Західна військова допомога, особливо та, яку тільки Сполучені Штати можуть надати швидко та в потрібних об'ємах, залишається вирішальною для того, щоб українські сили могли досягти вирішальних успіхів на полі бою, і чинить тиск на Путіна, щоб той переоцінив свою "теорію перемоги",

– мовиться у звіті.

Експерти підкреслюють, що успіхи на полі бою, які змінюють розрахунки Путіна, змусять Росію вступити в конструктивні переговори для забезпечення мирного вирішення війни.

"Скорочення допомоги США Україні ризикує дати Росії більші переваги на полі бою та, ймовірно, додасть Путіну сміливості продовжувати свою війну та зміцнить його віру в те, що Росія може завоювати Україну, що несумісне із заявленою метою президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні", – резюмували в ISW.