Не дають навіть Тайваню: політолог пояснив проблему з постачанням ракет від США

Американці бояться, що отримавши далекобійну зброю українці почнуть її використовувати для ударів пр території Росії. Це привід задуматися про виробництво власного озброєння.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, Україні потрібно почати думати про розширення військово-оборонного комплексу.

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Чого бояться США

Тарас Загородній наголосив, що українцям не варто себе тішити надіями щодо отримання системи, які дозволять знищувати ворога на території Росії. Цьому передує ціла низка причин.

Стратегія США: далекобійну зброю взагалі нікому не давати,

– пояснив він.

За його словами, схожа ситуація спостерігається із постачанням зброї для Тайваню.

"Американці дають Тайваню майже всю зброю, яку вони попросять, окрім ракет. Тобто ракети, які дозволяють бити по території Китаю, тайванці роблять самі", – зосередив увагу політолог.

На його думку, позиція тайванців, японців та вихідців Південної Кореї має бути орієнтиром і для України.

Цю зброю скоріше за все нам не нададуть. Якщо нададуть, то з великим обмеженням щодо використання, тому що це стратегія США,

– розказав Загородній.

Він додав, що Україна має бути готовою до розгортання виробництва із виготовлення далекобійної зброї.

Тарас Загородній розповів про позицію США щодо передачі України далекобійної зброї: дивіться відео

До чого готуватися Україні

Тарас Загородній повідомив, що Україні зараз потрібен культ власного військово-промислового комплексу без перенесення військових дій на територію Росії.

Війна в такому форматі, як нам допомагають союзники, може затягнутися на досить довго,

– зауважив він.

На думку політолога, через це у росіян не буде відчуття війни на своїй території. Якби у них відбувалися воєнні дії, то війна російським народом сприймалася по-іншому.

"Дивіться, як змінився характер війни, коли Україні надали невелику кількість HIMARS в середині минулого року – а це всього 50 кілометрів", – додав він.

За словами політолога, ВПК повинен взятися за виробництво ударних дронів, ракет, яких не вистачає на фронті.

Війна повинна бути на території Росії, а без власного виробництва, на жаль, цього не буде,

– переконаний Загородній.

До того ж американці не проти того, щоб Україна виробляла власну зброю і знищувала цілі в тилу ворога.

Що передуватиме власному виробництву

Тарас Загородній наголосив, що у США вже лунали заяви на цю тему.

"У перекладі з дипломатичного це означає: "Робіть свою зброю і бийте куди хочете. Ми заважати не будемо", – зазначив політолог.

Він додав, що натомість українці повинні сконцентруватися навколо цього питання.

Якщо є можливість залучити приватних інвесторів, то нехай роблять, вони швидше це зроблять,

– зазначив політолог.

Проте для цього потрібне скасування мит на імпортне обладнання для виробництва цієї зброї, на сировину для того, щоб воно створювалося, додаткове фінансування, яке може надати НБУ через систему рефінансування.

Також варто брати за приклад тактику Ізраїля: "Два ока за око".

Злетіли звідкись 40 Shahed, туди повинно полетіти 80 і бажано кожного дня. Коли ми будемо досить агресивно поводити себе на території Росії, війна швидше буде закінчуватися,

– переконаний політолог.

За його словами, Україна подекуди не розуміє західне мислення.

"Коли Захід побачить, що Україна перемагає власними силами, в тому числі і завдяки власному ВПК, "дощ" зі зброї просто буде нестримним", – розказав Загородній.

На його думку, західний світ не може допустити, щоб Україна перемагала без його допомоги. Втім, США готові дати українцям перспективи, якими ми маємо скористатися.

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