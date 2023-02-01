"Червоні лінії" будуть відсуватися: чому Україні не надають літаки та далекобійні ракети

Захід ще тримає свої "червоні лінії" щодо передачі авіації та далекобійних ракет для України. Однак упродовж останнього року вони неодноразово відсувалися.

Про це 24 Каналу розповів керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов. За його словами, наразі здебільшого лише Польща та країни Балтії підтримують негайного надання Україні усього озброєння.

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Це логічно, адже вони мали прикрий досвід перебування під російською окупацією. Також там усвідомлюють – якщо Україна впаде, то, цілком ймовірно, що бойові дії підуть на їхні території.

Щодо інших країн. Тут є кілька чинників. Перший – злам свідомості. Упродовж десятиріч після того, як впав СРСР, Захід будував в певному сенсі довірчі та взаємовигідні відносини з Росією. Там розуміли, що Росія може марити певними речами. Але в цілому вважали, що це договороспроможна країна,

– зазначив Стуканов.

Саме тому Росії вдалося більш-менш "відпетляти" від відповідальності за вторгнення в Грузію, анексію Криму та війну на Донбасі.

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"Червоні лінії" Заходу будуть відсуватися

Стуканов нагадав, що ще рік тому Україна не могла мріяти про важке озброєння західного зразка. Однак ЗСУ отримали і M-777, і HIMARS, і танки. Ці "червоні лінії" вже неодноразово відсувалися.

"Червоні лінії" постійно будуть відсуватися. Тут потрібно зрозуміти, що це свого роду тактика "салямі". Якщо надати Україні одразу багато всього, то це може бути подразником для Росії. І вона поведеться неадекватно. А якщо крок за кроком давати зброю, то в такий спосіб це схоже на підігрівання жаби на повільному вогні. Це не дає Росії приводу для надто агресивних дій,

– вважає Стуканов.

Після успішної Харківської та Херсонської операцій на Заході, ймовірно, було сподівання, що Путін перегляне свою позицію та виведе війська з України. Однак диктатор цього не зробив. Тому на Заході є розуміння, що Україну треба швидше озброїти і дати можливість здійснити контрнаступ.

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