Сунак озвучив позицію уряду Британії щодо допомоги Україні у 2023 році
28 листопада 2022 , 07:13Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Ріші Сунак планує розкрити деталі, якою буде військова допомога Україні від Британії наступного року. Допомогу або залишать на тому ж рівні, або збільшать.
Підтримка України з боку британського уряду залишилася незмінною, попри заворушення останніх місяців, коли Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра змінила Ліз Трасс, а потім Сунак.
До теми "Ми віримо у свободу", – прем'єр Великої Британії опублікував відеоролик на підтримку України
Сьогодні Сунак оголосить новий план допомоги Україні
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак сьогодні, 28 листопада, планує пообіцяти зберегти чи збільшити військову допомогу Україні на 2023 рік, а також протистояти міжнародним конкурентам "з твердим прагматизмом".Довідка. Тільки у 2022 році Британія надала Україні військової допомоги на 3 мільярди фунтів, що відповідає орієнтовно 3,5 мільярдам доларам.
Ріші Сунак обіцяв допомагати Україні до перемоги
- 19 листопада новий британський прем'єр вперше прибув в Україну, де у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Під час зустрічі в Києві політики обговорили найважливіші питання як для України та Великої Британії, так і для глобальної безпеки.
- Ріші Сунак пообіцяв, що його країна продовжуватиме надавати допомогу Україні до того часу, поки ми захищатимемось і до того моменту, як здобудемо мир та безпеку.
- Він висловив сподівання, що ті, хто скоїв воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності. І зауважив, що для Британії буде великою честю прийняти наступного року конференцію з відбудови України,
До теми – як пройшов візит Сунака в Київ: дивіться відео