США "тихо" передали Україні велику кількість зброї перед вторгненням Росії, – Блінкен

Сполучені Штати почали озброювати Україну ще задовго до того, як почалося повномасштабне вторгнення Росії. Водночас про це публічно ніде не оголошували.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова державного секретаря США Ентоні Блінкена в інтерв'ю The New York Times.

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Що сказав Блінкен про озброєння України до великої війни

Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні постаралися, щоб задовго до початку російського вторгнення, починаючи з вересня 2021 року, і потім ще раз у грудні того ж року непомітно поставити Україні велику кількість зброї.

Це було потрібно, щоб переконатися, що вони (українці – 24 Канал) мають все необхідне, щоб оборонятися. Такі речі, як зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin, які відіграли важливу роль у перешкоджанні Росії взяти Київ, не захопити повністю країну, а також допомогли відштовхнути росіян назад,

– сказав держсекретар США.

Блінкен також наголосив, що американська сторона проявила "надзвичайну дипломатичність", щоб об'єднати понад 50 країн, не лише в Європі, а й далеко за її межами, на підтримку України та на захист загальнолюдських принципів, які Росія також атакувала ще в лютому того ж року.

"Я дуже багато працював напередодні війни, мав зустрічі з моїм російським колегою Сєргієм Лавровим у Женеві за кілька місяців до війни, намагаючись знайти спосіб побачити, чи зможемо ми запобігти війни, намагаючись перевірити чи це справді все це стосувалося занепокоєння Росії своєю безпекою, чи це було про імперські амбіції Путіна амбіції та бажання повернути Україну до Росії", – пояснив головний дипломат США.

Водночас держсекретар США наголосив, що якби була будь-яка можливість вступити в дипломатичні відносини таким чином, щоб покласти край війні в Україні на справедливих і довготривалих умовах, то американська сторона були б однією з перших, хто нею скористався.

На жаль, за словами Блінкена, принаймні до цього моменту у Вашингтоні не бачили жодних ознак того, що Росія була справді готова до участі в мирних переговорах. Однак він сподівається, що це з часом зміниться.