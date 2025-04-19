Він не на боці українців: політолог назвав дві причини, чому Трамп не хоче продавати зброю Києву

США з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України постійно надавала нашій країні військову допомогу. Проте, коли до влади у Сполучених Штатах прийшов Дональд Трамп, ситуація з підтримкою України різко погіршилась.

Трамп навіть на певний час припиняв військову допомогу Україні та обмін розвідданими. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, яку він висловив 24 Каналу, президент США на сьогодні має дві причини, через які не хоче надавати підтримку Києву.

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Не хоче "підігравати" Україні

Рейтерович вважає, що перша причина – суб'єктивна. Трамп вважає, що передача Україні американського озброєння та техніки буде виглядати як "підігравання" нашій країні.

Це, на думку політолога, може розбити миротворчі зусилля Трампа і його посередництво між Україною і Росією.

На жаль, він так думає. В його реальності це "підігравання" Україні у Кремлі можуть сприйняти не дуже позитивно,

– наголосив він.

Водночас Україні, за словами Рейтеровича, начхати на позицію росіян з погляду права вето, які вони можуть накласти на нашу країну. Проте для Трампа це має значення.

Друга причина – об'єктивна. Не можна виключати той факт, що у США сьогодні просто немає такої кількості зброї і такого її асортименту, який необхідний Україні.

Наприклад, щодо систем Patriot, то США зараз багато їх стягують на Близький Схід. А виготовлення нових розписано на три роки наперед, і за ці системи вже наперед заплачено іншими країнами, зокрема, Тайванем, Японією, Південною Кореєю, європейськими країнами.

Зверніть увагу! На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, Трамп не хоче продавати Україні Patriot, тому що ці системи можуть збивати не тільки ракети, але й літаки. ЗСУ вже ліквідовували багато російської авіації, тому Трамп не хоче, щоб у Кремлі вирішили, що він "посилює ескалацію конфлікту".

Тому в цьому контексті Україна просто може стояти не у пріоритеті, і Трамп як зі суб'єктивного, так і об'єктивного погляду просто не може зараз цього зробити,

– пояснив Ігор Рейтерович.

Проте з іншого боку, за словами політолога, якби Трамп дійсно по-іншому ставився до України і був на боці українців, то США могли б позичити ці системи. Оскільки ЗСУ обережно з ним обходяться, то потім повернули б їх.

Нагадаємо, що за даними видання Bild, Трамп відмовився від угоди щодо постачання Україні ракет для систем Patriot. Він навіть не погодився на пропозицію Володимира Зеленського щодо закупівлі ракет за 50 мільярдів доларів. Ці кошти Україні міг би виділити ЄС, а також на фінансування закупівлі ракет до Patriot могли бути спрямовані заморожені російські активи.