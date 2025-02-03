Що може підштовхнути Трампа продовжити воєнну допомогу Україні

Ілон Маск оголосив, що закриває Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке виділяло фінансову допомогу, зокрема, Україні. Сполучені Штати також надавали воєнну підтримку нашій країні, продовження якої наразі під питанням.

Політолог Володимир Фесенко зауважив у розмові з 24 Каналом, що USAID здійснювало, зокрема, пряму бюджетну допомогу Україні, а також фінансувало програми у сфері енергетики, освіти, сільського господарства. Закриття цих програм не матиме вплив на військову підтримку з боку США.

До теми USAID може втратити незалежність: у Reuters пояснили, чим загрожують наміри адміністрації Трампа

Україна має підстраховку

"Припинення допомоги через USAID не варто сприймати як тиск на Україну, тому що найбільше постраждали від закриття цих програм країни Африки та і деякі країни Азії. Україна матиме певні негативні наслідки, але не критичні, хоча й відчутні", – наголосив політолог.

Щодо військової допомоги Україні, то вона, за його словами, йшла по інших програмах, зокрема, через механізм повноважень президента США. По цій програмі залишилось за різними оцінками зброї на суму від 2 до 3 мільярдів доларів, які може надати Україні Трамп.

Більшість експертів вважає, що Трамп, імовірно, продовжить воєнну допомогу Україні. Тому що для нього це є найдієвішим інструмент впливу на переговорний процес,

– відзначив він.

У разі, якщо Росія виставлятиме ультиматуми, Трамп може оголосити новий законопроєкт про допомогу Україні. На поточний фінансовий рік його ще немає. Проте, Фесенко припустив, це може відбутися вже у найближчі два місяці.

Водночас з прямою бюджетною підтримкою Україні можуть виникнути проблеми.

У 2024 році ми отримали сумарно у бюджет близько 7 мільярдів доларів. Однак боюсь, що це останні гроші на фінансування соціальних програм, зарплат держслужбовцям, медикам, освітянам. Трамп скорочує бюджетні витрати, і для нього це пріоритет,

– підкреслив політолог.

Проте на 2025 рік в України є підстраховка з боку Європейського Союзу та країн G7 – програма допомоги Україні на 50 мільярдів доларів та програма ЄС Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, що розрахована на чотири роки.

Головне зберегти воєнну підтримку з боку США, тому що йдеться про дуже важливі для нас – зброю, боєприпаси, ракети для систем ППО Patriot, ракети для систем HIMARS. Сподіваюсь, що ця воєнна підтримка продовжиться,

– сказав Володимир Фесенко.

Зазначимо, що військовий експерт Роман Світан вважає, що Трамп має механізми впливу на Росію, зокрема, це збільшення поставок зброї Україні і надання далекобійних засобів ураження. Це, на думку Світана, "придавить" Путіна, адже йому доведеться відтягувати свої війська, наприклад, з Криму.