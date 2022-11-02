Попри прохання Зеленського: чому Італія заморозила нову постачу зброї в Україну

Уряд Італії заморозив указ про передачу нової зброї для ЗСУ. Однак запевняє, що рішення про призупинення тимчасове й Італія продовжує підтримувати Україну, яка захищає свої землі від загарбника.

Про це повідомляє італійське видання з посиланням на урядові джерела. Які причини того, що Італія не розглядає новий указ про передачу зброї Україні, читайте далі.

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3 причини замороження нових постачань озброєння

Причина перша – страх втратити систему захисту

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба минулого тижня попросив Італію надати Україні системи ППО для захисту країни від постійних повітряних атак Росії. Мовилося про дорогі зенітні ракети SAMP-T класу "земля-повітря".

Проте в Італії такої зброї мало і якщо вони віддадуть її Україні, то ризикують значно погіршити свою систему захисту. Джерела повідомляють, що, скоріш за все, розглянуть інші варіанти систем озброєння для відправки в Україну.

Причина друга – необхідно спершу доставити зброю, передбачену попередніми указами

Новий указ буде вже шостим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Італія ще не встигла відправити все озброєння, яке було передбачене четвертим і п'ятим указом.

Причина третя – процедурна тяганина

Міністр оборони Італії має звернутися парламентського комітету з питань послуг. Це потрібно для того, щоб мати право сформувати новий пакет озброєння для України.

Однак цей комітет наразі не працює. У старого законодавчого органу закінчився термін служби, а новий ще не перейняв повноважень.

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Італія має порадитися з НАТО

Нова зброя буде, однак треба почекати. Так кажуть урядові джерела видання.

Спочатку необхідно узгодити з НАТО та вдатися у деталі військових вимог України. Тільки тоді ми зрозуміємо, що потрібно Києву, та яке озброєння ми зможемо надати,

– заявляють в італійському уряді.

Є й кращі новини. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибуде в Італію на найближчі декілька днів.

Він зустрінеться з прем’єркою Джорджією Мелоні та міністром оборони Гвідо Крозетто. Разом вони мають обговорити можливість нових постачань озброєння в Україну.

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Чи ефективна зброя, яку передала Італія: думка експерта

Про роботу італійської САУ M109 розповів 24 каналу військовий аналітик, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, ця артилерійська установка є модернізованою версією американської САУ M109.

Вона здатна уражати цілі ворога на відстані у понад 20 кілометрів. Експерт вважає, що САУ M109 укріпить ЗСУ.

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