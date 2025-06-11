Посол України в Німеччині пояснив, чому Берлін не передає ЗСУ далекобійну зброю
- Посол України в Німеччині Олексій Макеєв пояснив, що повільність Німеччини у постачанні зброї Україні пов'язана з відсутністю відчуття загрози з боку Росії та складним балансом.
- Німеччина часто спочатку відмовляє у передачі озброєння, але згодом погоджується, і вже надає Україні системи ППО, такі як Patriot та Iris-T.
Повільність європейських країн у наданні зброї Україні пояснюється різним рівнем сприйняття загрози з боку Росії. Однак Німеччина нерідко спочатку відмовляє, але згодом погоджується передати озброєння.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва в інтерв'ю для NV.
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Чому Німеччина не поспішає з передачею озброєння
Макеєв пояснив неквапливість Берліна щодо постачання зброї Києву відсутністю відчуття власної небезпеки стосовно російської агресії та складним балансом.
За його словами, переконувати уряди країн в необхідності допомагати Україні, щоб вони не були наступними, в кожній із держав аргументи будуть різними.
У фінів сприйняття загрози зовсім інше, ніж у німців і французів. Відстань також грає значну роль. Хтось скаже, що Україна від них далеко, ракети не долетять, а перед ними ще декілька країн,
– пояснив Макеєв.
Він додав, що Німеччина нерідко спершу відмовляється надати ту чи іншу систему озброєння, але згодом таки ухвалює позитивне рішення.
"Не забуваймо, що Німеччина є лідером у наданні Україні ППО – три системи Patriot, вже сім Iris-T, "Скайнекси", "Гепарди". Ця зброя працює і вона стримує росіян", – наголосив дипломат.
Нагадаємо, у 2026 році США мають намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України. В бюджеті є скорочення на це.