Військова інформаційна гра: для чого Німеччина засекретить постачання зброї Україні

Німеччина засекретить розмови про постачання зброї Україні. Коли інформація переходить у режим таємності, це означає, що певна держава одноосібно приймає чиюсь сторону.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що інформація про зброю, яку Україні надають союзники і яка потрапляє у публічний простір, здебільшого оприлюднюється для того, щоб прозвітувати перед виборцями в ЄС, а також щоб показати свою позицію щодо підтримки ЗСУ.

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Розвідка Росії тепер активізується

Тимочко припустив, що ймовірно Німеччина має комплекс озброєння, який хоче передати ЗСУ і який, можливо, до цього часу не застосовувався на фронті. Не виключено, що партнери хочуть засекретити і обсяги цієї зброї.

Це військова інформаційна гра. Це не є унікальним підходом до ситуації,

– озвучив Тимочко.

Низка німецьких виробників зброї, зокрема Rheinmetall, будують заводи в Україні, перепрофільовують в Німеччині виробництва. Такі приватні структури працювати самі по собі не будуть, вони, зі слів Тимочка, отримуватимуть державні замовлення на виготовлення зброї. Україна може отримати нові зразки, які проходитимуть апробацію.

"Будуть застосовуватися в Україні, щоб відбувся ефект несподіванки. Хоча розвідка противника працюватиме, буде намагатися з'ясувати хоча б орієнтовний перелік озброєння, яке отримуватиме наша держава. Ймовірно, що Німеччина стане одним з хабів, який займатиметься підтримкою української армії", – озвучив Тимочко.

ЄС передасть Україні майже два мільярди євро

Європейський союз ухвалив рішення надати Україні орієнтовно два мільярди євро. Гроші нададуть із заморожених російських активів, вони будуть спрямовані в український військово-промисловий комплекс. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ наголосив на тому, що наша держава вже має великий комплекс напрацювань з виготовлення зброї.

Маю сподівання, що нарешті "Коаліція охочих" перетвориться з політичного об'єднання у мілітарне. Якщо розглядати принцип демократії європейських країн, то демократія – це і їхня сила, і їхня слабкість одночасно,

– вважає Тимочко.

Європейські політики доволі сильно залежні від думки своїх виборців, платників податків. Набагато ефективнішим, на думку Тимочка, буде, якщо кошти вкладатимуться в український ВПК, тоді Україна не буде залежна від логістики.