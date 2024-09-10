Це ще не максимум: коли фронт України буде насичений боєприпасами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив що Україна на шляху до паритету з російською артилерією. Відношення у снарядах вже не 1:10, як було раніше й це результат цілеспрямованої роботи, яку проводили ще з 2023 року.

Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь розповів 24 Каналу, що наприкінці 2023-го наші союзники ухвалили низку програм. Мовиться про чеську ініціативу, а також національні програми США та ЄС.

Дивіться також Невдовзі будуть гарні новини, – республіканець заінтригував появою нової зброї в Україні

Коли вдасться здобути паритет з озброєнням

Наші партнери почали інвестувати у свою боєприпасну галузь. Прогнозувалося, що за нормального перебігу подій, саме друга половина 2024 року стане моментом насичення Збройних Сил боєприпасами. Адже в цей час усі програми вийдуть на ефективний рівень.

Хотів би наголосити, що згідно з прогнозами, пік усіх програм припаде на початок 2025 року. Тобто зараз це ще не той максимум, на який ми можемо вийти,

– зауважив Михайло Самусь.

Чому Україна не доотримала кошти від США

Крім цього, варто звернути увагу на ситуацію з наданням Україні 6 мільярдів доларів військової допомоги від США. Ці кошти так і не були використані й можуть "згоріти" до 30 вересня, якщо не знайдеться способів зберегти їх.

Якщо говорити про боєприпаси, то все-таки ми більше кажемо не про арсенали, а про виробництво. Арсенали "випрацювали" себе ще у 2022 році, а в середині 2023 якраз і постало запитання, що робити далі: закінчувати війну чи все-таки інвестувати в боєприпасну галузь. Тоді почалися масові, потужні інвестиції у всіх країнах НАТО.

Щодо програм на мільярди доларів, які нам не додали, то мовиться якраз про арсенали, з яких США передали ті чи інші види озброєння. Йде "підвисання" не тільки в Сполучених Штатах, а й в інших країнах,

– додав Михайло Самусь.

Наприклад, з різних причин були неправильно оцінені технічні рівні готовності озброєнь та військової техніки. Тобто вважалося, що умовно бойові броньовані машини могли б одразу поступити до України, але виявилося, що їх треба ремонтувати, вдосконалювати електроніку.

Зверніть увагу! Помічники конгресменів запевнили, що рішення про використання коштів все-таки вдасться знайти, адже Україна має всебічну підтримку у США.

"Це затягується на кілька місяців, а в умовах війни навіть кілька місяців є дуже великим терміном. Тому й виходить те, про що вже казав президент Зеленський і головнокомандувач Сирський. У нас є сформовані бригади, які досі чекають на озброєння, щоб відправитись на фронт", – підсумував заступник директора Центру дослідження армії.