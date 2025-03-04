Трамп змінює правила: чому Штати можуть припинити допомогу Україні

Вже було багато різної інформації стосовно того, чи зупинять США допомогу для України. Вони намагаються натиснути на нашу державу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зауваживши, що російський диктатор Владімір Путін порушив величезну кількість міжнародних правил та перевернув світову "шахівницю". Президент США Дональд Трамп також змінює ці правила. Але у свій спосіб.

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Чому Трамп може припинити допомогу Україні

Як наголосив Димов, зараз сталася така собі "велика політична депресія". Усі правила буквально переплуталися, а інституції перестали працювати. Зараз вибудовуються нові зв'язки, коаліції та стандарти. Україні має своє місце на "політичній шахівниці". А Трамп так чи інакше мусить взаємодіяти з нашою державою.

Після невдалої зустрічі Зеленського і Трампа з'явилися повідомлення про припинення допомоги для України. Так президент США намагається натиснути на нашу державу.

Оця ситуація з допомогою – це "запрошення", аби ми погодилися стати слабкою ланкою у цьому новому світі. На це сподівається Трамп. Якщо це дійсно станеться, то усі російські ракети, які летітимуть по Україні, будуть також на совісті Трампа,

– сказав Димов.

Додамо, наразі немає офіційного підтвердження від Штатів, що Трамп призупинив військову допомогу для України. Попри це, прессекретар МЗС Польщі Павла Вронського заявив, що президент США дійсно зробив це без консультацій з союзниками.