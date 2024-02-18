Україна отримає новітні дрони-камікадзе від Франції: у Міноборони назвали терміни постачання

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню анонсував нову військову допомогу Україні. Наша держава отримає новітні французькі дрони-камікадзе для потреб фронту.

Зокрема, ці дрони-камікадзе можуть надійти в Україну уже найближчим часом. Очільник Міністерства збройних сил Франції оцінив терміни, коли саме може надійти нова військова допомога нашій державі.

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Франція надасть Україні новітні дрони-камікадзе

Лекорню зазначив, що Франція ще розробляє новітні дрони камікадзе. За словами міністра, це розроблення наразі перебуває в експериментальній фазі.

Найближчими тижнями Україна однією з перших отримає ці безпілотники. Це також представляє можливість для бойових випробувань цього обладнання нового покоління,

– підкреслив він.

Крім того, французький міністр збройних сил зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Франція підготувала та навчила близько 10 тисяч українських бійців. Міністр також підкреслив, що цей процес не зупиняється й у 2024 році навчання пройдуть ще від 7 до 9 тисяч наших військових.

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