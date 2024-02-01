Помилка історичного масштабу, – глава ЦРУ пояснив, чому важливо підтримувати Україну
Джерело:Foreign Affairs
Україна протистоїть Росії вже майже два роки, зокрема, і завдяки військовій допомозі від США та інших партнерів. Директор ЦРУ закликав продовжувати підтримувати нашу державу.
Директор ЦРУ Вільям Бернс висловив думку, що військова допомога від США та союзників є дуже важливою для України. За його словами, вона також вигідна і для США.
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Україна матиме сильнішу позицію
Бернс переконаний, що ключ до успіху лежить у збереженні західної допомоги Україні. Він зауважив, що США відносно скромно інвестує в Україну, хоча це приносить значну геополітичну вигоду і помітні прибутки для американської промисловості.
Крім цього, директор ЦРУ також сказав, що у випадку, якщо з'явиться можливість для серйозних переговорів, то завдяки допомозі західних партнерів наша країна матиме сильнішу позицію. Україна зможе захищатись довше, а Росія буде розплачуватися за свої дії.
Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б помилкою історичного масштабу,
– впевнений директор ЦРУ.
Скільки країни ЄС витратять на військову допомогу Україні в 2024 році
- Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що держави – члени ЄС мають намір передати Україні щонайменше 21 мільярд євро у вигляді військової допомоги. Про це посадовець повідомив за результатами неформального засідання Ради міністрів оборони.
- За словами головного дипломата ЄС, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну держави-члени Євросоюзу вже витратили на військову допомогу для Києва 28 мільярдів євро. Втім, у 2024 році ця сума зросте.
- Він зазначив, що збільшення видатків на військову допомогу для України "лише частина картини", але є й інші позитивні тенденції.