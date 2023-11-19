У Конгресі сподіваються схвалити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до Різдва, – NBC

Для України надзвичайно важлива підтримка з боку США. У Конгресі висловлюють сподівання, що додаткову допомогу для нашої країни та Ізраїлю таки схвалять. І що зроблять це до Різдва.

Журналістам про це розповіли особи, які беруть участь в обговоренні виділення допомоги. Вони зауважили, що лідери Конгресу сподіваються зібрати до кінця року додатковий пакет для допомоги військовим, як в Україні, так і в Ізраїлі. Також вони хочуть вдосконалити імміграційну систему США.

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Законопроєкт про допомогу Ізраїлю вже ухвалили

Звернімо увагу, що Палата представників, очолювана республіканцями, вже ухвалила законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Втім, він передбачає значне скорочення податкової служби та виключає гуманітарну допомогу. А це два пункти, які Білий дім і Сенат демократів вважають неприйнятними. Відтак, полягає питання: як проходитиме наступний етап переговорів?

Так, лідери Сенату – як республіканці, так і демократи – вважають, що найкращий шлях до написання законопроєкту, який зможе пройти обидві палати й отримати підпис Джо Байдена, повинен початися в Сенаті. Адже там – місце для двопартійних переговорів.

Чак Шумер, республіканець від штату Нью-Йорк, дав чітко зрозуміти, що ухвалення додаткової допомоги – головний пріоритет для нього у період між Днем подяки та Різдвом.

"Я знаю, що обидві сторони щиро зацікавлені в наданні допомоги Ізраїлю та Україні, а також у допомозі невинному цивільному населенню Гази. Тому я сподіваюся, що ми зможемо дійти згоди, навіть якщо жодна зі сторін не отримає всього, на чому наполягає. Але ми будемо працювати над цим негайно, коли повернемося після Дня Подяки і Різдвом (між 23 листопада і 25 грудня – 24 Канал)", – заявив Шумер, виступаючи в Сенаті в середу.

Звернімо увагу, що напередодні Джо Байден написав колонку. У ній він звернувся до американців і наголосив на необхідності підтримки України. Він також порівняв Владіміра Путіна з ХАМАС і зазначив, що допомога нашій країні позитивно вплине на майбутнє США.