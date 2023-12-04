Конгрес може схвалити пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю до кінця року

Пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю у Конгресі США можуть остаточно схвалити ще до кінця поточного року.

Про це заявив сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ленкфорд. При цьому значні зміни в імміграційній системі США стануть частиною військової допомоги Україні та Ізраїлю.

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"Ми зробимо це все разом", – сказав Ленкфорд.

Про які суми мова

Адміністрація Байдена запропонувала виділити десятки мільярдів доларів Ізраїлю та Україні на ведення відповідних воєн, а також 14 мільярдів доларів на охорону кордонів.

Законодавці Республіканської партії США вважають, що виділення цих грошей має бути пов'язане зі змінами в імміграційній політиці, зокрема, із системою надання притулку.

Ярослав Железняк перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у себе в телеграм-каналі теж процитував Ленкфорда і зазначив кінцеву дату, коли можливе ухвалення.

Головний учасник (Сенатор Джеймс Ленкфорд) переговорів від Республіканської партії щодо угоди відносно прикордонної політики між США та Мексикою та допомоги Україні заявив, що він упевнений, що законодавці зможуть досягти двопартійної угоди до кінця року. Це тобто до 15 грудня,

– ідеться у повідомленні.

Що цьому передувало