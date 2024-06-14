Зараз "ключова стадія": Остін заявив про необхідність збільшення постачання зброї Україні

США, а також країни-союзники повинні збільшити постачання озброєння України. Так, за словами Ллойда Остіна, зараз настала ключова стадія у війні.

Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час брифінгу.

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Ллойд Остін закликав давати більше зброї нашій державі

За словами глави Пентагону, Україні потрібно збільшити постачання озброєння, оскільки війна в нашій країні вступила в "ключову стадію".

Нам необхідно робити більше на цьому напрямку. Настала ключова стадія (у війні – 24 Канал), і Україні необхідно поповнити свої запаси озброєнь,

– підкреслив він.

Також Остін заявив, що очільник Кремля Путін не має права ставити Києву умови про мир.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", – зазначив Остін.

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