Військова допомога США Україні зруйнує плани Путіна: директор ЦРУ закликав ухвалити законопроєкт

Вільям Бернс у своєму зверненні закликав законодавців ухвалити виділення допомоги для України. Директор ЦРУ також попередив про непоправні наслідки, якщо за документ не проголосують.

Бернс наголосив на важливості якнайшвидшої передачі військової допомоги Україні. На його думку, це дозволить Збройним Силам України стримувати агресора принаймні до кінця року.

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Допомога дасть Україні протриматись до кінця 2024 року

Директор Центрального розвідувального управління наголосив на необхідності підтримки законопроєкту Джонсона.

З поштовхом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися до 2024 року та подолати зарозумілу думку Путіна про те, що час на його боці,

– говорить Бернс.

Також він наголосив, що у разі несхвалення законопроєкту Конгресом "картина буде набагато жахливішою".

"Є цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання",

– наголошує глава ЦРУ.

Законопроєкт висить на волосині

Попередження від Бернса надійшло тоді, коли українська влада попереджає про великий російський наступ. Він, імовірно, відбудеться влітку та може завдати Збройним Силам України непоправних втрат.

Слова Бернса прозвучали наступного дня після оприлюднення спікером палати представників Майком Джонсоном пакету допомоги Україні. Поки законопроєкт "завис у повітрі", Джонсон намагається отримати більшість голосів Конгресу для ухвалення допомоги.

На думку глави ЦРУ, військова підтримка України має охолодити амбіції не лише Росії, а й інших країн, що її підтримують.

Це також стосується Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіцій, а також наших союзників і партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Це насправді питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це також наші союзники та партнери,

– говорить Бернс.

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