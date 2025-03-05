Яку допомогу Україні зупинив Трамп, а яка продовжиться: відповідь економіста

Сполучені Штати призупинили військову допомогу для України. Це рішення може шокувати. Але потрібно розібратися, що насправді сталося.

Про це 24 Каналу розповів економіст Сергій Фурса. За його словами, вже давно було зрозуміло, що жодної допомоги від Дональда Трампа, найімовірніше, не буде. Принаймні у тому форматі, в якому все це працювало раніше.

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Що зробив Трамп

Як наголосив Фурса, Дональд Трамп фактично призупинив "хвостик" від допомоги, яку ще ухвалили за каденції Джо Байдена. Він і так був вже порівняно незначним.

Останнє рішення про пакет допомоги ухвалили наприкінці 2024 року на понад 2,5 мільярди доларів. Більша частина цієї допомоги вже приїхала за ці 3 місяці.

ЗМІ писали, що залишилася ще допомога на 1 мільярд доларів. Але там не уточнюють, чого саме стосуються ці кошти.

Є програма PDA, коли одразу зі складів беруть та направляють до України. Є інша програма – коли озброєння лише виробляють. У будь-якому разі ця призупинка є неприємним фактом, але не катастрофічним. Адже там і так був залишок допомоги,

– сказав Фурса.

Очевидно, що частина допомоги стосувалася саме законтрактованої зброї, яку мали виготовити та передати у майбутньому. Можливо, виробництво цієї зброї навіть не зупинялося.

Нагадаємо, cпікер Палати представників США Майк Джонсон сказав, що припинення допомоги України – це тимчасове рішення. Воно залежить від угоди про мінерали. Згодом під час виступу у Конгресі Дональд Трамп згадав, що отримав від Володимира Зеленського важливий лист, який стосується мирних переговорів та угоди щодо корисних копалин.