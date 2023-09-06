Боєприпаси, тягачі й не тільки: Німеччина передала Україні черговий пакет допомоги

У німецькому Бундестазі 5 вересня розповіли про нове постачання військової допомоги українській армії. Зокрема, до нового пакета увійшли боєприпаси, тягачі, а також автомобілі.

Водночас в уряді країни наголосили, що постачання відбуваються з галузевих запасів країни. Все це фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

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Що увійшло у нову допомогу від Німеччини

В Бундестазі наголосили, що деякі постачання зброї вже потребують модернізації. Крім цього, у самій країні тривають виробництва необхідної для України зброї, також проводяться навчальні заходи для наших солдатів.

У новий пакет військової допомоги від Німеччини увійшли:

10 080 боєприпасів для зенітних установок Gepard;

Понад 8,5 мільйона набоїв;

27 тисяч 40 міліметрових боєприпасів;

Броньований мостоукладач Beaver;

32 вантажівки Zetros;

4 важких тягачі з причепами для транспортування танків;

4 прикордонні автомобілі;

20 тисяч захисних окулярів для солдатів.

Варто зазначити, що німецька компанія Mercedes-Benz цього ж дня оголосила про доставлення в Україну 100 вантажівок-всюдиходів Zetros. У компанії зазначили, що не лише передали вантажівки міністерству оборони України, а й заздалегідь підготувала українських водіїв.

У Mercedes-Benz також підтвердили, що все це сплатив уряд Німеччини. Загалом Німеччина вже передала 188 одиниць цих вантажівок.

Німеччина передала Україні боєприпаси нового виробництва

У Міноборони Німеччини 5 вересня розповіли, що через сім місяців після досягнення угоди Збройні Сили України отримали щойно вироблені боєприпаси. Вони призначені до німецького зенітного танку Gepard.

На сайті міністерства написали, що будівництво промислової лінії для виготовлення боєприпасів провели в рекордні строки. Попри те, що кількість переданих ЗСУ боєприпасів німецька сторона не уточнила, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що вона є "п'ятизначною".

Війна в Україні чи не щодня нагадує нам, що захист власної країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З відновленням виробництва боєприпасів для Gepard ми зосереджуємося саме на цих двох найважливіших аспектах,

– заявив він.

Наостанок він підкреслив, що Німеччина вкотре показала, що на неї можна покластися. Міністр запевнив, що країна продовжить підтримувати Україну артилерією, боєприпасами та наземними засобами ППО.

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