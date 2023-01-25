Брудна бомба – це ваша Скабєєва, – боєць ЗСУ відповів на істеричні погрози росіян

Реакція Кремля на постачання Україні важкої зброї уже стала традиційною. Однак попри їхню істерику, рішення Заходу стали цілком передбачуваними.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Він сподівається, що далі Україна отримає більше техніки.

До теми Коли Україна отримає Leopard та Abrams: політолог назвав ймовірний термін

Росіяни заявили, що танки Leopard, які передадуть Україні оснащені "ядєрнимі сєрдєчнікамі". До того ж в Кремлі заявили, якщо Україна буде застосовувати такі снаряди, то Москва це розцінить як застосування брудних бомб.

Сазонов відповів лаконічно: "Брудна ядерна бомба – це ваша Скабєєва. Соловйов, Симонян – це взагалі біологічна зброя за кількістю ядер".

Знята остання перепона

Військовий вважає рішення Заходу збільшити обсяги постачання зброї до України цілком закономірним. Про це довго говорила українська дипломатія, президент, увесь світ підтримує нас. Українські дипломати, журналісти, активісти в різних країнах проводять акції, доносять реальну країну картину воєнних злочинів.

Андрій Єрмак хіба дарма щотижня телефонує Джейку Саллівану та Марку Міллі, а потім проводить брифінги для всіх послів на Банковій, розповідаючи про воєнні злочини Росії?,

– додав військовий.

Захід зробив остаточно ставку на українську перемогу і на визволення України, тому головне, що знято табу на постачання танків, зауважив Сазонов.

"Це було повільніше, ніж ми хотіли. Але це повільність важкого катка, і в Росії перспективи під цим катком залишитися. Головне, що знята остання перепона, і нам просто потрібно набагато більше танків, ніж дають зараз", – підсумував військовий.

Сазонов про військову допомогу Україні: дивитись відео

Заяви Джо Байдена 25 січня