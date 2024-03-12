США готують новий пакет військової допомоги для України, – Reuters

Сполучені Штати Америки США вперше за кілька місяців оголосять про підготовку для України нового пакету допомоги. Йдеться про пакет допомоги розміром у 400 мільйонів доларів.

Про це повідомили у виданні Reuters у вівторок, 12 березня. Таку інформацію надали, посилаючись на двох невказаних американських офіційних осіб.

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Новий пакет військової допомоги

У виданні зазначили, що це перший подібний крок Сполучених Штатів за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для Києва, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.

Чиновники, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що оголошення військової допомоги оголосять пізніше у вівторок.

За даними видання, новий пакет військової допомоги Україні може сягнути 400 мільйонів доларів.

Інші подробиці наразі невідомі.

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