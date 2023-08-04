Чи планують США постачати зброю Тайваню у рамках бюджету для України: у Байдена дали відповідь

У західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що США нібито планують надати зброю Тайваню у рамках бюджетного запиту для допомоги Україні. На це відреагували у Білому домі, сказавши, що не мають наміру цього робити.

Про на брифінгу розповів координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що американська адміністрація не планує робити жодних запитів на передачу зброї Тайваню, яка мала піти на допомогу Україні.

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У США висловилися щодо бюджету для допомоги Україні

Кібрі спростував повідомлення журналістів про те, що Сполучені Штати нібито хочуть постачати зброю Тайваню у рамках військової допомоги для нашої держави. Він наголосив, що це рішення не будуть просувати у Конгресі.

Уряд Сполучених Штатів не має наміру через Конгрес лобіювати ініціативу щодо надання Тайваню озброєння в рамках додаткового бюджетного запиту для допомоги Україні,

– сказав він.

Координатор Ради нацбезпеки також спростував плани про те, що США хотіли постачати зброю для України Тайваню задля прискорення цього процесу. Таким чином уся зброя, на яку Сполучені Штати виділили бюджет, має прийти винятково в Україну.

Що відомо про матеріал про постачання зброї Тайваню

Журналісти Financial Times 2 серпня випустили матеріал про те, що Адміністративно-бюджетне управління США може включити фінансування зброї для Тайваню у рамках бюджету для України. Однак це стане можливим у разі, якщо Конгрес схвалить цей план.

Автори видання наголосили, що запит надійшов після заяви Білого Дому про те, що США вперше поставлять Тайваню зброю на суму 345 мільйонів доларів зі своїх запасів у рамках системи, відомої як "повноваження президента зі скорочення", яку використовуються для відправлення зброї в Україну.

Також видання написало, що голосування щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першим випробуванням на підтримку нашої держави у новому скликанні Конгресу.

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