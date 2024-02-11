Допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню: Трамп закликав Сенат не голосувати за законопроєкт
Джерело:Truth Social
Експрезидент США Дональд Трамп закликав не затверджувати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Мовиться про ініціативу у 95,3 мільярда доларів США, 60 мільярдів з яким має отримати Україна.
Таку заяву колишній президент США виголосив у соцмережі Truth Social під час розгляду ініціативи Сенатом. Варто зазначити, що сенатори домовилися про дебати щодо законопроєкту про допомогу на 95,3 мільярда доларів США.
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Трамп закликав сенаторів не голосувати за грошову допомогу
У своїй нещодавній заяві колишній президент Дональд Трамп наголосив на необхідності для Сполучених Штатів "більш обережного підходу" до надання фінансової допомоги іншим країнам. Трамп стверджував, що фінансова допомога "повинна надаватися в першу чергу у формі кредитів, а не простого переказу коштів". Він твердо переконаний, що будь-які запозичені кошти повинні надаватися на виключно вигідних умовах, включно з "відсутністю відсотків і необмеженим терміном повернення".
Крім того, Трамп підкреслив, що будь-яка фінансова угода має супроводжуватися додатковими умовами з боку США.
Ми ніколи більше не повинні давати гроші без сподівання на їх повернення або без будь-якого "обумовлення". Сполучені Штати Америки більше не мають шити себе в дурні!
– написав Трамп.
Під час виступу перед виборцями в Південній Кароліні, що відбувся в суботу, 10 лютого, Трамп підтвердив свою готовність "особисто виступити посередником і сприяти врегулюванню" війни в Україні.
Сенат США просунувся у допомозі Україні
- Сенатори США проголосували за початок дебатів щодо законопроєкту про допомогу Україні, Тайваню й Ізраїлю. Цей документ передбачає виділення близько 95,3 мільярда доларів США, без пункту про укріплення кордону з Мексикою.
- Підтримали цей законопроєкт 64 законодавці, на противагу 19, які висловили незгоду. При цьому 17 сенаторів утрималися від участі в голосуванні.
- Тепер сенатори США впродовж 10 і 11 лютого мають підготувати правки до цього законопроєкту. Крім того, далі Сенат має обговорити цей законопроєкт, щоб остаточно ухвалити його.
- У світлі цього лідер демократичної більшості Чак Шумер закликав членів Республіканської партії дотримуватися конструктивного підходу протягом усього процесу, що триває. Він також підкреслив непохитну прихильність Сенату до наполегливої роботи, доки не будуть виконані всі необхідні завдання щодо цього законопроєкту.