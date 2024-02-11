Допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню: Трамп закликав Сенат не голосувати за законопроєкт

Експрезидент США Дональд Трамп закликав не затверджувати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Мовиться про ініціативу у 95,3 мільярда доларів США, 60 мільярдів з яким має отримати Україна.

Таку заяву колишній президент США виголосив у соцмережі Truth Social під час розгляду ініціативи Сенатом. Варто зазначити, що сенатори домовилися про дебати щодо законопроєкту про допомогу на 95,3 мільярда доларів США.

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Трамп закликав сенаторів не голосувати за грошову допомогу

У своїй нещодавній заяві колишній президент Дональд Трамп наголосив на необхідності для Сполучених Штатів "більш обережного підходу" до надання фінансової допомоги іншим країнам. Трамп стверджував, що фінансова допомога "повинна надаватися в першу чергу у формі кредитів, а не простого переказу коштів". Він твердо переконаний, що будь-які запозичені кошти повинні надаватися на виключно вигідних умовах, включно з "відсутністю відсотків і необмеженим терміном повернення".

Крім того, Трамп підкреслив, що будь-яка фінансова угода має супроводжуватися додатковими умовами з боку США.

Ми ніколи більше не повинні давати гроші без сподівання на їх повернення або без будь-якого "обумовлення". Сполучені Штати Америки більше не мають шити себе в дурні!

– написав Трамп.

Під час виступу перед виборцями в Південній Кароліні, що відбувся в суботу, 10 лютого, Трамп підтвердив свою готовність "особисто виступити посередником і сприяти врегулюванню" війни в Україні.

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